Mirador 09/03/2024

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

La muerte ronda ya al caballero sevillano. Mil veces fue hacia él en duelos y batallas, pero jamás pudo apresarlo. Ahora, silenciosa, se le acerca con la seguridad de hacerlo suyo. La muerte será la última amante que poseerá a Don Juan.

Él no la teme por una sencilla razón: es inevitable. Sabe además que cuando él esté la muerte no estará, y cuando esté la muerte ya no estará él.

Igual que se van al mar las aguas del Guadalquivir así se va la vida de Don Juan. El pensamiento no es suyo: lo recogió Manrique en las dolidas coplas que escribió a la muerte de su padre. No las conoce el caballero. Nunca leyó poesía: la hizo. Más bien dicho, las mujeres a las que amó pusieron poesía en su vida. Ahora las recuerda, y cada una es un poema que Don Juan evoca con amor. Y con agradecimiento.

Se acerca la noche.

Se acerca la muerte.

Don Juan no les teme. El que vivió plenamente su día no teme a la noche. El que vivió plenamente su vida no teme a la muerte.

¡Hasta mañana!...