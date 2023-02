San Virila, cuenta la Leyenda Dorada, solía decir que él no hacía milagros: se le salían. A veces, comentaba, no sabía si dejar salir o no el milagro.

Una vez conoció en la aldea a una pareja de casados. El hombre era hosco, grosero, de carácter áspero. Trataba mal de obra y de palabra a su mujer, y eso que ella era mansa y sumisa. O quizá por eso la trataba mal.

El sujeto retó a San Virila:

-Si eres tan milagroso como dicen hazme un milagro.

San Virila le cumplió el deseo. Lo convirtió en piojo.

Le dijo la mujer:

-Padre santo: yo sí creo que eres milagroso, y te pido que si le hiciste un milagro a mi marido ahora me hagas uno a mí.

Sonrió el frailecito y le preguntó:

-¿Qué milagro quieres que te haga?

Respondió, suplicante, la mujer:

-Deja a mi esposo como está.

¡Hasta mañana!...

