Mirador 15/06/2023

¿Recuerdas, Terry, cuando subimos por la vereda que lleva hasta la cumbre del cerro de Las Ánimas?

Tú perro joven, yo hombre no viejo, caminábamos ligeros. La mañana era fresca; en las agujas de los pinos se miraban aún gotas de rocío. Soplaba un vientecillo que en vano se esforzaba por ser viento, y conforme íbamos subiendo el claro azul del cielo se hacía más azul.

Llegamos a la altura juntos con el sol. Tú buscabas tu sombra sin hallarla; mi sombra me buscaba a mí sin encontrarme. Bebimos ambos el agua del manantial que brota allá en la cúspide. Luego emprendimos el descenso, quizás en contra de tu voluntad. Te detuviste a poco, y me mostraste algo con tu actitud de perro cazador. No lejos de nosotros pasaba, lento y majestuoso, un ciervo cola blanca de robusto pecho, erguida cabeza y corona como de emperador.

Pensé que un cazador se habría gozado dando muerte a esa noble y hermosa criatura. Cazar, decía Ortega y Gasset, es “tomarse unas vacaciones de humanidad”.

De esto hace muchos años, Terry. Ni tú ni aquel venado han desaparecido. Los dos están en mi recuerdo.

¡Hasta mañana!...