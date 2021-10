MIRADOR 15/10/2021

Me dicen que tengo buena memoria.

Quizás es cierto. Recuerdo sueños que soñé hace 20 años, y sueño recuerdos que recordé hace 30.

Extraña cosa es la memoria. Te recuerda cosas que quisieras olvidar, y te hace olvidar cosas que recordar quisieras. Yo no recuerdo el rostro de mis nietos al nacer, pero sí el de mis abuelos a los que vi, niño yo, en su ataúd.

He olvidado, por ejemplo, que ahora estoy escribiendo esto. He escrito, por ejemplo, que ahora estoy olvidando esto. Por eso no sé si la buena memoria es bendición o maldición.

¿Viví otra vida antes que ésta? Lo he olvidado. ¿Morí otra muerte antes de morir la muerte que moriré? Ya no me acuerdo.

Es mejor olvidar que recordar. Alguien me dijo eso, pero no recuerdo quién.

Mis recuerdos ya no me pertenecen.

Sólo son míos mis olvidos.

¡Hasta mañana!...