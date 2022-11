A los poetas románticos les gustaba ver la caída de las hojas.

Eso les inspiraba melancólicos poemas en los que hablaban del otoño de la vida, del fin de los amores y de otros acabamientos semejantes.

Yo no tengo la desgracia de ser poeta. Mis escasas desdichan tienen otros oficios. Por eso no me entristece ver que el huerto de los nogales se ha pintado de amarillo. Eso significa que los árboles han ...