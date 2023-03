Mirador 17/03/2023

Pasó una nube por París y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

Pasó esa misma nube por Bombay y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

La nube pasó por Buenos Aires y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

Pasó luego sobre Tokio y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

Tiempo después pasó por Praga y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

Pasó la misma nube sobre Nueva York y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

Un hombre fue a París y dijo:

—Juraría que he estado antes aquí.

¡Hasta mañana!...

