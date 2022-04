Mirador 17/04/2022

Yo creo que soy creyente.

Tengo dudas porque tengo fe.

Sólo no dudan quienes creen todo y aquéllos que no creen nada.

Yo quisiera tener la fe del carbonero, pero no me fue dado ese precioso don. Así mi barca va navegando por un mar de dudas a veces proceloso.

Nunca he dudado, sin embargo, de la resurrección de Cristo. Si no hubiera resucitado vana sería nuestra fe. Creer en eso me hace no temer a la muerte, pues mi fe me dice que no hay muerte. Hombres malvados nos inspiraron el miedo de morir. Personas muy queridas para mí vivieron y murieron poseídas por ese terror.

El miedo a la muerte es la negación de la esperanza. De eso nos habla este Domingo de Resurrección: de la esperanza en una vida que no acaba. No sabemos cómo es. La criatura en el vientre de su madre ¿sabe cómo es esta vida? Sabemos, sin embargo, que la vida es eterna, y que nosotros estaremos en esa eternidad, aunque tampoco sepamos cómo es.

Feliz Domingo de Resurrección. Feliz resurrección.

¡Hasta mañana!...