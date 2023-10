Mirador 17/10/2023

Jean Cusset, ateo con excepción de las veces que se enferma, dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como siempre– y continuó:

-Soy un creyente un poco incrédulo. He conocido hombres iglesieros, que frecuentan las ceremonias religiosas, pero que en el trato con su prójimo son soberbios, desleales y envidiosos. Ellos me han hecho dudar de la bondad del rito, y me han hecho creer más en el rito de la bondad.

Siguió diciendo Jean Cusset:

-Hay una religión en la que creo sin reservas: la religión del bien. Tengo la certidumbre de que quien haga el bien se salvará. Las buenas obras son la religiosidad más pura, el más seguro catecismo, la teología más cierta.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...