Mirador 18/01/2022

Le tengo dicho al corazón que te ame.

Yo me distraigo a veces ¿sabes?

Leo un libro.

Escucho alguna música.

Voy al súper.

Recibo un mensaje.

Hago una llamada telefónica.

Cumplo mi trabajo de cada día.

Y por la noche, algunas veces, duermo.

Temo entonces que pienses que en esos momentos no te amo. Pero te amo en todo momento, y me reprocho siempre no haberte amado desde el instante mismo en que llegué a este mundo.

Por eso le tengo dicho al corazón que te ame, aunque yo no esté presente.

Que cada latido suyo –es decir mío- sea un “te quiero” para ti.

A veces me distraigo ¿sabes?

Pero si un día dejas de oír ese “te quiero” no será porque esté yo distraído. Será porque mi corazón se distrajo y ya no es mi corazón.

¡Hasta mañana!...