MIRADOR 18/04/2022

Yo digo que todos los mares son el mismo mar.

El agua que toca ahora la playa de Tampico es la misma que hace tiempo tocó la de una de las Islas Filipinas, y que mañana rozará el extremo del Cabo de Hornos o de Buena Esperanza. Las nubes que ahora veo pasar son las mismas nubes que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo vieron pasar, y son las mismas que verán pasar los nietos de mis nietos.

Este mundo es el mismo mundo que ayer fue, y el mismo que después será. Cambiará un poco, es cierto. Con nuestras locuras los hombres lo haremos cambiar. Pero cuando ya no haya aquí hombres seguirá habiendo mundo, Los dinosaurios desaparecieron, el mundo no. Quizás el hombre desaparecerá. Seguirá el mundo.

Cuidemos de él, entonces.

Cuidarlo será cuidar de nosotros mismos.

No ensuciemos sus mares, sus ríos, lagos y lagunas. No contaminemos su aire. No asolemos su tierra.

Este mundo es nuestra casa.

No tenemos otra..

¡Hasta mañana!...