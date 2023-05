Yo soy porque tú eres.

Yo vivo porque vives tú.

Seré mientras tú seas; estaré mientras tú estés.

Sin ti nada sería. En ti todo lo soy.

Creo que Dios existe porque existes tú.

Mírame, para sentir que él me mira.

Háblame, para sentir que me habla él.

Dame tu mano, para sentir su mano.

Y llévame por el camino, porque si no me llevas tú me perderé.

María de la Luz, la amada compañera, cumple años este día.

Al Misterio que la puso en mi vida le pido que le dé muchos años más de vida.

Sólo así podré seguir viviendo yo.

¡Hasta mañana!...