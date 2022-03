Mirador 22/03/22

Con puntualidad de tren inglés llegó la primavera.

Hay quienes no confían en ella, y pronostican que trae todavía en su escarcela vientos de otoño y días invernales. Yo le doy mi aval. Creo que será la estación florida a la que cantan los poetas, sobre todo aquéllos que viven ya su invierno.

No sé si las flores sepan que son el principal anuncio de la primavera. Si no lo saben, en mi jardín están como si lo supieran. Tenemos rosas –o ellas nos tienen a nosotros-, geranios, alhelíes, begonias, margaritas, plúmbagos, alcatraces, nomeolvides, gladiolas, narcisos, y otras de la nueva ola floral cuyos nombres aún no me he aprendido.

Yo disfruto la primavera en igual medida que gozo el verano, el otoño y el invierno. Cada tiempo del año, lo mismo que cada año del tiempo, tiene su particular encanto. La primavera muestra la inconsciencia de la juventud; el verano posee la plenitud de la adultez; el otoño anuncia la senectud que viene y el invierno nos dice que debemos hacer sitio a otras primaveras que ya no serán nuestras. Las cuatro estaciones son parte de la vida, cada una a su modo.

Le doy un amoroso abrazo a esta primavera, tanto más bienvenida cuanto que puede ser, como se dice en lengua de bebedor, la del estribo. No me trae la nostalgia de otras primaveras, sino el gozo de recordarlas. Bienvenida seas, primavera. Y bien ida también cuando te vayas.

