Mirador 22/11/21

Tú eres la casa, amor; tú eres la casa.

Cuando te fuiste ella se fue también.

Sin ti quedó sin nada. La habitó el frío; las sombras la ocuparon; el vacío la llenó.

Ahora que has vuelto regresó la vida, y una tibieza de pequeño sol llegó a todos los rincones. Florecieron los muros; los techos se pintaron de cielo; llegó el río del amor y se quedó.

Cuando no estabas tú yo estaba, pero no era yo. Los espejos no me reconocían. Todos los ruidos eran extranjeros, y yo un extraño entre ellos. La mesa se olvidó de ser mesa, y cada ventana fue un ojo ciego. Al jardín se le acabaron los pájaros y se le perdió la flor.

Contigo todo regresó. Yo estoy aquí otra vez porque tú estás. Oigo tu voz y escucho toda la música del mundo.

Mírame, amada. A través de tus ojos Dios me mirará.

¡Hasta mañana!...