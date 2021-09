MIRADOR 23/09/2021

Estoy en mi sillón favorito. Sobre la mesita de al lado humea una taza de café, y por el ventanal que da al jardín se mira la primera luz de la mañana.

Leo en el periódico noticias acerca del drama de los migrantes, y veo fotografías que impresionan. Esas dolientes caravanas tienen voz aunque vayan en silencio, y esa voz clama al cielo, pues habla de pobreza y de injusticia.

Mujeres, hombres, niños y hasta ancianos han dejado su casa y su país para buscar la vida. No son delincuentes: son pobres. Pero tal se diría que en nuestro mundo de hoy la pobreza es delito, y esos pobres son perseguidos y tratados como criminales.

Yo me indigno como debe haberse indignado Pilatos ante la injusticia que se cometía contra Jesús.

Doy vuelta a la página del diario. En la siguiente vienen noticias más amables. Me hundo en mi sillón favorito y doy un nuevo trago a la taza de café.

Ahora dormito. No me he dado cuenta de que estoy cometiendo el grave pecado de la indiferencia.

¡Hasta mañana!...