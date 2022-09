En la oscuridad de la noche puse la reversa de mi coche y salí del camino para regresar por donde venía, pues me di cuenta de que llevaba la dirección equivocada.

En eso algo me hizo frenar, no sabría decir qué. Salí del vehículo y vi que había estado a punto de caer a un profundo barranco. Si no hubiera frenado me habría precipitado al abismo y muy probablemente habría muerto.

Asustado, tembloroso, ...