Este fantasma y yo somos amigos.

En un principio me asustaba al verlo, y él también se asustaba al verme a mí. Pero tantas veces se me apareció, y tantas me le aparecí yo a él que acabamos por hacer amistad.

Una noche me contó su historia. Vino al Potrero con una tropa de soldados enviados por la Federación a combatir a los apaches que todavía merodeaban por aquí. Acabadas las partidas de indios los ...