Mirador 27/04/2023

Este hombre tuvo un sueño.

En su sueño soñó que soñaba un bello sueño.

Cuando recordó –esto quiere decir cuando despertó– no recordó qué sueño había soñado.

Volvió al sueño para ver si el sueño volvía, pero ya no regresó.

Desde entonces el hombre sueña con soñar otra vez aquel sueño.

Su sueño, sin embargo, no se cumple.

A veces sueña, pero su sueño no es el sueño que alguna vez soñó.

Yo le digo que no siga soñando en su sueño. Después de todo, le hago ver, los sueños sueños son.

Me contesta que esa frase es mentirosa. Los sueños, piensa, vida son. La vida no es sueño. Soñar es la vida.

Acabo por no entender lo que me dice, y me digo que a lo mejor soñé a este hombre que soñó que soñaba un bello sueño. También me digo que a lo mejor ese hombre soy yo.

¡Hasta mañana!...