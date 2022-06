MIRADOR 28/06/2022

El patio de mi casa es particular...

Hablo de la que perteneció a mis padres, y antes a mis abuelos, y más antes aún a mis bisabuelos, donde ahora está Radio Concierto, la emisora cultural que en Saltillo fundé junto con mi familia.

Ese patio es hermoso. Más que patio es un jardín con árboles y flores y una fuente soprano en el centro. Muchas parejas de novios van ahí a tomarse sus retratos de bodas. Nos preguntan antes cuánto les cobraremos por usar nuestro patio como set para sus fotografías. Les decimos que nada; más bien les damos las gracias por embellecer nuestra casa con su presencia.

Eso sí: yo les dirijo siempre unas palabras. (Nunca pierdo una ocasión de perorar). Les digo que forman una linda pareja, y les deseo que su felicidad sea tan grande como la que he gozado yo durante 57 años al lado de mi esposa. También les digo que en la vida hay problemas y sufrimientos, pero que estando juntos todos se superan por el milagro del amor.

Eso les digo, y me sorprende que no me cobren por haber oído mi perorata.

De veras: el patio de mi casa es particular.

¡Hasta mañana!...