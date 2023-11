Mirador 29/11/2023

Dice don Abundio el del Potrero que en estos tiempos hay que decir dos veces el nombre de las cosas para significar que son verdaderas: “Éste es café café”. Eso indica que no es café instantáneo, o sucedáneo de café. “Fulano es católico católico”. Se describe así a quien lo es plenamente, no de los que se dan golpes de pecho nomás cuando se atragantan.

En el Potrero las estaciones son lo que deben ser. Tenemos primavera primavera, verano verano, otoño otoño e invierno invierno. El cambio climático no ha encontrado a Ábrego en el mapa.

Con estos otoñales días de frío el invierno está anunciando: “Ahí vengo”. En la cocina de la vieja casa, don Abundio cuenta de su mujer:

-Ya le andaba por casarse. Una noche me dijo: “Si usté no me roba, yo me lo voy a robar a usté”.

Doña Rosa se amosca. Masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, lo besa y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...