MIRADOR 30/09/2021

Esta ave marinera tiene fama de que jamás se posa ni en la tierra ni en el mar.

Unos la llaman fragata; frigata otros. Melville, Dana y Stevenson la mencionaron en sus obras, y se habla de ella en las tabernas de los puertos.

El macho de la especie vuela siempre, siempre, Volando se alimenta. Volando duerme. Volando se aparea con la hembra. Volando muere, y solo muerto descansa de su vuelo sobre la arena de una playa o en el fondo de un algún ignoto mar.

Yo admiro a esta ave que desdeña bajar al mundo donde el hombre vive. La envidio por hacer el amor en el aire, aunque quizá tal es la región en que también lo hacemos los humanos.

Si alguna vez llego a ver una fragata haré como que no la vi. De ese modo no se sentirá manchada por los ojos de una criatura tan terrenal que no es capaz de levantar el vuelo para vivir siempre en la altura.

¡Hasta mañana!...