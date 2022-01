Mirador 31/01/22

¿Qué fue lo que le sucedió a este hombre?

Nadie lo sabe.

Un día amaneció lleno de olvido.

No recordaba ni su nombre, cosa que muchos no podemos olvidar. Peor todavía: no recordaba el nombre de la mujer que lo amaba, y que por eso dejó de amarlo.

También olvidó otras cosas no menos importantes: el cajón donde tenía sus calcetines; el número de su celular; el banco donde estaba el cajero automático del cual podía retirar dinero... Olvidó incluso que había olvidado todo eso.

Se convirtió en un vagabundo. Le preguntaban:

-¿Quién eres?

Respondía:

-No sé.

Unos decían: “Qué malo”. Decían otros: “Qué bueno”. Un día el hombre recobró de pronto la memoria. Lo recordó todo desde sus primeros tiempos. Vio la tierra y dijo:

-Hola, madre.

Vio el mar y dijo:

-Qué tal, padre.

¡Hasta mañana!...