MIRADOR 31/03/2022

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

¿Habrá cosa más triste que un don juan viejo que no sabe ser viejo?

Don Juan no ha sabido envejecer. ¿Habrá hombre que lo sepa? No se resigna a no ser ya Don Juan. Sentado en su sillón frailero le duele la espalda; le duelen las rodillas; le duelen todos los huesos, uno a uno. Y ha oído decir que son 200.

Ahora el anciano seductor lee trabajosamente las doloridas coplas que escribió Manrique a la muerte de su padre: “... Las mañas y ligereza / y la fuerza corporal / de juventud, / todo se torna graveza / cuando llega el arrabal / de senectud...”.

¿Cuál es ese “arrabal de senectud” de que habla el poeta? Don Juan tiene la idea que has llegado a ese lugar cuando dejas de pensar en otros cuerpos para pensar sólo en el tuyo. El pensamiento que se centra en tu persona es el cercano anuncio de que el final se acerca.

Don Juan hace a un lado el libro. La tarde se está volviendo noche. Ya no hay luz para leer. Ya casi no hay luz para vivir.

¡Hasta mañana!...