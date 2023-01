Este amigo mío es hombre sabio.

He notado que su sabiduría aumenta después de que se ha bebido un par de copas de buen vino. Entonces habla al mismo tiempo con gracia y con profundidad, y dice cosas que me hacen lamentar no poder guardarlas, pues una vez traté, imprudente, grabar sus palabras, y al punto cayó en un hosco silencio.

Anoche me reuní con él, y la amistad y un excelente tinto hicieron cálida ...