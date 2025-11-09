Mirador 9/11/2025
9 noviembre 2025
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Espíritu le dijo al Señor:
–Hace unos días murió el descubridor del ADN.
Preguntó el Señor:
–¿Qué es eso?
– – – – –
El Espíritu conversaba con el Padre:
–¿Has oído hablar de H.G. Wells, de Julio Verne, de Ray Bradbury?
Respondió el Señor:
–Los conozco. Tenían una gran imaginación. Debieron haber sido teólogos.
– – – – –
El Espíritu interrogó al Señor:
–¿Existe el infierno?–Sí –contestó él–. Pero no lo hice yo. Lo hacen los hombres.
