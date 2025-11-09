Mirador 9/11/2025

/ 9 noviembre 2025
    Mirador 9/11/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu le dijo al Señor:

–Hace unos días murió el descubridor del ADN.

Preguntó el Señor:

–¿Qué es eso?

– – – – –

El Espíritu conversaba con el Padre:

–¿Has oído hablar de H.G. Wells, de Julio Verne, de Ray Bradbury?

Respondió el Señor:

–Los conozco. Tenían una gran imaginación. Debieron haber sido teólogos.

– – – – –

El Espíritu interrogó al Señor:

–¿Existe el infierno?–Sí –contestó él–. Pero no lo hice yo. Lo hacen los hombres.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

