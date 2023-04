A las 7:30am hay un titipuchal de tráfico. Ya sé que todos ustedes lo saben, y yo igual lo sé, pero hoy me tuve que someter a la precariedad que el tráfico de ese horario provoca. Todos van muy a prisa. MUY a prisa. Y no hablo solo de velocidad, sino de los conductores que deciden circular por el carril de bicicletas y otros que rebasan a la derecha en calles residenciales que solo tienen un carril. Claro que también me desespero, pero hoy no iba así. Me pesqué criticando a una persona mayor, y recordé que también soy persona mayor y si estuviera estacionado donde estaba él, al igual tendría que haber solicitado un “ahí comper” para incorporarme al flujo vehicular. Al darme cuenta de que andaba de hipócrita (tanto por mirar a alguien como “mayor” como por saber que yo habría hecho lo mismo), algo sucedió. Sonreí.

No justifico a la persona que me rebasó a la derecha en área residencial mientras yo ajustaba justo hacia la derecha por coches estacionados del lado del camellón de la calle. Esa persona no me hizo sonreír, pero unos metros más adelante hay una conglomeración de sábilas, mal cuidadas, necesitando mucha atención (trasplantar, agua, quitarles flores secas) y en una de las hojas estaba parado un pájaro solitario. Hacía lo que hacen los pájaros, nada. No comía. No volaba. No cantaba. Tal vez buscaba algo, ¿yo qué sé de lo que hace un pajarito parado en la penca de una sábila?