Mis Aprendizajes con Andrés Manuel (2)

Las enseñanzas que comparto, no parten de las buenas prácticas de Andrés Manuel como político, sino de los cuchillos Charay -de origen afganistaní- clavados por él mismo, en las entrañas del alma nacional.

Lo hago con tres objetivos: ir más allá de la polarización social que nos abraza con intención letal; construir una narrativa -en forma de puente entre ambos extremos para definir el mejor México posible e iniciar la preocupación pública por edificar, desde todas las trincheras, la agenda de esa tercera alternativa para los mexicanos de hoy y mañana.

La lista no es exhaustiva, pero sí tiene un común denominador: una preocupación ética por refundar nuestro México. Sin simulación alguna porque vivimos en un país, en el cual, “la realidad y la apariencia, la mentira y la verdad se confunden” a cada instante.

Primer aprendizaje: El combate a la pobreza debe ser la referencia central de cualquier gobierno en el futuro. Sin actitud fatalista –“la pobreza no tiene remedio”- su erradicación en el tiempo, debe ser vértice de un proyecto democrático integral. Es imperdonable condenar a la invisibilidad y a la marginación, a 55.7 millones de mexicanos en situación de pobreza (CONEVAL: 2021).

Segundo aprendizaje: La élite económica debe tomar distancia ética de la lógica neoliberal -que practica la rapacidad y la voracidad para repartirse el país -en colusión directa con el aparato político y jurídico. Seamos claros: esa élite -el 1% de los mexicanos más acaudalados- “gana un ingreso promedio anual 141 veces mayor que el que percibe la mitad de la población que se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide, una brecha que convierte al país en ‘uno de los más desiguales del mundo’” (PNUD: Reporte Mundial de la Desigualdad: 2022).

Ahondar las desigualdades estructurales vigentes -hace zozobrar el barco en el cual navegamos todos y lo pone en riesgo de hundirse hasta el fondo del mar. ¿No podría ese alto empresariado, por ejemplo, elevar o reinventar el nivel de su responsabilidad social para reducir -en serio- los altos niveles de pobreza del país? Y, además, implementar un nuevo tipo de filantropía no condicionada a la deducción de impuestos?

Tercer aprendizaje: Las clases medias, medias altas y altas deben abandonar su apatía e indiferencia tradicionales para participar en política: tanto en asuntos de su colonia o municipio, como en temas del país.

Las mujeres y los jóvenes de esos sectores sociales deben ser elementos clave en la definición presente y futura del otro México posible.

Cuarto aprendizaje: La participación ciudadana, como la conocemos, debe replantearse para nutrirse de vida comunitaria o territorial a partir de un ejercicio pedagógico radical; en el contacto cara a cara -en una comunidad- entre ciudadanos de a pié para construir ejercicios de gobernanza a nivel municipal, estatal y federal. No más, una participación ciudadana de élite con impacto mediático y -ocasionalmente- político. Y desprendida de una base ciudadana real.

Quinto aprendizaje: Los órganos públicos autónomos deben esforzarse por mantener y ampliar sus vínculos ciudadanos – para ejercer -de manera vinculatoria- su contrapeso al poder político. Eso impedirá que su burocratización los convierta en entes sin vocación real de servicio.

Sexto aprendizaje: Los partidos políticos deben ejercer una autocrítica profunda so pena de desaparecer. Su representatividad entre los mexicanos está en crisis desde antes de 2018 y no han tomado nota de ello. De no hacerlo, partidos emergentes los rebasarán sin problema. Hoy, la sociedad mexicana reclama, partidos profesionales de tiempo completo -en campaña electoral permanente- y con una oferta política que vaya más allá del neo populismo de Morena.

Séptimo aprendizaje: La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser crucial para imaginar otro México posible. La única manera de impulsar ese esfuerzo es mediante la construcción de instituciones y políticas públicas que rebasen, tanto a nivel federal como estatal, lo conocido en temas de transparencia o anticorrupción.

Octavo aprendizaje: El futuro gobierno debe practicar una austeridad -no suicida, como la de Andrés Manuel- sino racional y planificada para optimizar la capacidad operativa de las instituciones del Estado. El mérito y la equidad de género serán criterios básicos para acceder al servicio público.

Noveno aprendizaje: El corazón del México posible deberá latir desde una democracia abrazada -de manera irrevocable y sustantiva- a la teoría y la práctica de los Derechos Humanos en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Seremos capaces -con estos y otros aprendizajes- de construir esa tercera vía que permita reconciliarnos y parir -poco a poco- otro México impensado, pero posible?