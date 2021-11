Miscelánea política dominical

Manolo Jiménez. Conforme se aproxima la fecha en que nuestro alcalde de Saltillo deje la presidencia municipal, se percibe en la ciudadanía la interrogante sobre el destino de este joven político con alto sentido de comunidad, de Estado, de civilización. Y así como Chema Fraustro que, desde la Secretaría de Gobierno, nos brindó seguridad, Manolo, desde la alcaldía hizo de Saltillo la segunda ciudad más segura de México. Y no es que el “Diablito” de las Fuentes sea un mal funcionario, sino que es un político muy heterodoxo y, por lo mismo, no es exagerado decir que ahora Chema en la alcaldía y Manolo en la secretaría de Gobierno serían la mejor opción para Saltillo y Coahuila. A menos que Manolo decida reintegrarse a la iniciativa privada, lo cual, nos privaría de un excelente funcionario público, de un gran político ortodoxo. Y dirán que es adulación, cosa que también es cierta, pero antes, recapacite usted en que siempre resulta lastimosa la retrospectiva de los malos tiempos, de las masacres y las balaceras que padecimos en Saltillo o que actualmente suceden en otras ciudades y estados, y eso no lo queremos volver a vivir nunca, aunque rodeados estamos de esas entidades.

Guardia Nacional. En verdad que es lastimoso ver cómo se agrede, cómo se humilla, cómo se sobaja a nuestras fuerzas de seguridad. Los narcos, la CNTE, los normalistas, los indígenas, los guardias comunitarios, las feministas y ahora los migrantes los golpean, los desarman, los secuestran y los linchan. Y es que el presidente López Obrador les tiene prohibido usar las armas, usar toletes, balas de goma y gases, ¿entonces? Pues entonces el tema de la seguridad va a ser el gran fracaso de la 4T. Lo dice claramente Javier Coello Trejo en su “Fiscal de Hierro” (página 212) del capítulo Cruzada contra el Narcotráfico: “Con el tiempo llegué a la conclusión de que, si no hay voluntad política y el apoyo incondicional del presidente para combatir el crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia, no hay forma de dar buenos resultados”. Y hay constancia de que el fiscal Coello dio buenos resultados, por su pragmatismo para ejecutar la ley, alejándose de la mamona doctrina, de la sabionda academia, de la inútil teoría jurídica. Los delincuentes de México tienen las mejores armas, todo el poder económico, todos los derechos humanos, amplios refugios, el respeto de la autoridad y los mejores “abogansters”. Toda la impunidad.

Panistas traidores. La renuncia del senador Germán Martínez Cázares a la bancada de Morena estaba más que anunciada. Un expresidente del PAN que no vaciló en traicionar a su partido para dejarse arrastrar por AMLO al Senado. Principal doctrinario panista presidió la muy respetable “Fundación Rafael Preciado Hernández”. Ya como morenista se dedicó a “grillar” contra la 4T con Ciro Gómez Leyva. Teórico, académico y doctrinario es puro “rollo” y no sirve para nada. Junto con la senadora Lilly Téllez, es de las grandes equivocaciones de AMLO. El “hubiera” sí existe y se le llama “ucronía”. Hoy el Senado sería otra cosa para Morena sí en lugar de Lilly y Germán los senadores fueran Rosa Albina Garavito Elías y Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Qué lástima que no son.