Mitotes y mitoteros

Hombres muy primitivos fueron los primeros habitantes de las tierras que ahora son Coahuila. Alonso de León, el soldado cronista, los conoció muy bien, en vivo y a todo color, y dijo barbaridades de su barbarie. Nacido en la capital de la Nueva España en los albores del siglo XVII, el capitán De León vino al norte allá por los años del Señor de 1635 o 1636. Había hecho muy serios estudios de Humanidades, y era diestro en achaques de latines, retóricas, sagradas historias y filosofías. Le duraría el gusto para siempre: cuando escribe su obra de muy profuso nombre “Relación y Discursos del Descubrimiento, Población y Pacificación de este Reino de León; Temperamento y Calidad de la Tierra”, escasamente dejará un párrafo sin arreglárselas para meter una cita latina elegantísima o una frase bíblica solemne.

De las letras fue a dar a las armas don Alonso. Pero pasó antes por otros afanes: los de ganadero. En sitios que hoy son de Nuevo León y Tamaulipas tuvo vaquerías; crió cabritos, cabras y otros animales de tamaño mayor. Pero en aquellos recios tiempos no había quien no fuese hombre de armas tomar, dejando aparte a los pobrecitos frailes de Nuestro Padre San Francisco y a otros hombres de Dios que venían a traer sus luces. Había que tomar armas para hacer frente a las embestidas de los indios que aquí vivían y que opusieron muy contundentes razones de arco y flecha para negarse al yugo de los españoles. Así, don Alonso se hizo soldado, y libró combates -muchos y de mucha violencia- contra aquellos que él llamaba “bárbaros ciegos y confusos, que no se diferencian más que en la forma de los brutos animales”. Y eso es lo menos malo que de ellos dice.

Dice de ellos don Alonso, para abrir boca, que comían carne humana. Les gustaba, sobre todo, en barbacoa. A amigos y enemigos devoraban; a aquéllos en fiestas, y para asumir algunas de las cualidades del difunto; a éstos por vía de venganza; a ambos, como dije, en barbacoa. Molían los huesos, y el polvo resultante lo mezclaban en sus infames bebistrajos, con lo que hacían una especie de Nescafé, no agraviando, que ellos tenían en mucho, sobre todo cuando lo revolvían con peyote.

Hacían grandes mitotes, que eran fiestas monumentales en las que todo el mundo se soltaba el pelo, como se dice ahora. Devoraban muy grandes cantidades de carne de venado; comían mezcale que, dice don Alonso, era el corazón de la lechuguilla cocido bajo tierra; una especie de quiote, supongo. Consumían también jugo de tuna, y mezquitamal, fruto del mezquite molido. No faltaba nunca, por supuesto, el fuerte peyote, con el que se ponían hasta los cacles, con perdón sea dicho, y así ya puestos -o descompuestos- daban con su cuerpo en la madre tierra, donde quedaban privados de sí y en un sopor intenso. Para hacer escarnio de esos caídos, los que aún estaban en pie tomaban huesos y espinas de pescado y les rasgaban la piel de arriba a abajo, de colodrillo a tobillo, hasta que quedaban de un color rojo muy bonito. Al día siguiente despertaban, y viéndose así deseaban que eso fuera lo peor que les hubiera sucedido. Obra de Dios que tan bárbaras costumbres desaparecieron al llegar la civilización, que si no cuántos no habría que saldríamos a la luz pública los lunes con el cuerpo todo rasguñado.