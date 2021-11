Momento de reconocer la mediocridad en la Liga MX y atacarla

Lejos de la controversia y las teorías del porqué quitaron el criterio del gol de visitante en México (lo que también pasó en la Conmebol y en la UEFA, aunque allá no existe aquello de la mejor posición en la tabla), el 6 de diciembre los ejecutivos de la Liga MX tendrán una gran oportunidad para regresarle vida, entretenimiento y pasión a la tan ahora apagada Liga MX.

Ese día se realizará la Asamblea General, en la que no solamente tendrían que exponer el calendario de competencia para el año mundialista, sino también reformas sustanciales con las que se pueda mejorar la experiencia que le dan al aficionado en la cancha. Porque, en estos momentos, ni afuera ni dentro del terreno de juego.

Sigue siendo muy poco lo que dan en los estadios a los fanáticos, quienes se enganchan para ir al estadio por la ilusión de que su equipo pueda salir campeón, pero reciben muy poco en el proceso. Habrá a quien eso no le interese, que piense que al final lo importante es sumar otro título, pero muchos otros no están a gusto con muchas cosas, y esas son las que podrían cambiar.

El área de oportunidad es tan grande como el atrevimiento que quieran tener estos ejecutivos, que tendrían que demostrar que no son solamente eso: los que ejecutan las órdenes de los dueños, y llevar verdaderas propuestas para mejorar lo que en este Apertura 2021 ha quedado señalado como un retroceso en la Liga.

Porque innovar no solamente tiene que ver con jugar copas, copitas y copotas con los equipos de la Major League Soccer, ya que aunque puede ser un buen proyecto, lo primero que debería preocuparles es mantener lo propio con calidad.

A esa reunión del 6 de diciembre, estos directivos tendrían que llegar con una propuesta muy bien analizada y con cada uno de los puntos explicados, como por ejemplo por qué se tendría que quitar el repechaje o por qué debería mantenerse, y de ser lo segundo, encontrar una fórmula que arroje incentivos para que los clubes (técnicos y jugadores) peleen por los primeros lugares y no solamente pasar directo a cuartos.

Regresar el ascenso y descenso también sería fundamental para evitar tantos y tantos partidos en los que salen a no perder. Y, por qué no, pensar en dar puntos extra por cierta cantidad de goles en una victoria como visitante. En fin, opciones hay varias; sustentarlas y aplicarlas pudiera ser lo difícil, pero no sería peor de lo que hemos visto este semestre.

Mejoraron los cuartos de final con los partidos del jueves. Hubo algo más de ambición, intención y goles. Pero lo ocurrido en la segunda jornada de las idas no salva lo que ha sido este torneo y los primeros dos partidos en esta fase. Por eso es que necesitan verdaderas reformas y no solamente volver a maquillar la mediocridad, como hasta ahora.