Morir en París

El día 30 de enero se celebró el Día Mundial contra la Lepra, que tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estigma que sufren las personas que la padecen, pues esta enfermedad legendaria, bíblica, desde siempre ha sido considerada como maldita, a tal grado que se apartaba a los enfermos que la padecían a lugares retirados y en muchos casos, se les abandonaba a su suerte, al considerarlos parias.

La lepra del cuerpo, hoy curable, se queda corta ante una enfermedad similar que hoy invade lo más profundo del ser humano y que pareciera que es incurable; me refiero a la lepra del alma, enfermedad infecciosa, de contagio extremo que, paulatina e imperceptiblemente, insensibiliza a la consciencia humana, a la mismísima alma, adormeciéndola lentamente hasta que la aniquila por completo volviéndola insensible, indiferente, insolidaria ante el infortunio del prójimo; ante la desgracia de los “otros” cercanos y lejanos. Es la enfermedad de la modernidad que provoca que las personas dejemos de ser fraternales los unos con los otros.

DENUNCIA

Ante esta realidad Teresa de Calcuta ya había advertido: “La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad” (...) “Ustedes que viven tan cómodos, en realidad padecen sin saberlo, una lepra en el alma mil veces peor que la que se sufre cotidianamente en las barriadas más pobres de Calcuta... Esa lepra es la soledad de no tener una mano fraternal; no tener a alguien que vea con interés y consideración; de no ser amado. Cualquier ser es feliz con el sólo hecho de ser amado. Cualquier ser es feliz con el sólo hecho de sentirse amado. He pasado frente a sus grandes casas y he visto más infelicidad que en las casuchas y zanjas de Calcuta. En Londres sólo saben que uno de sus vecinos murió cuando ven apilarse las botellas de leche en las puertas de sus casas”.

TOTALMENTE ESPANTOSO

Comento lo anterior debido a que hace unos pocos días una noticia estremeció al mundo del arte francés y que me heló el corazón: el jueves 20 de enero, el afamado y notable fotógrafo René Robert falleció a los 85 años en el hospital Cochin de París.

Esa noche la temperatura apenas alcanzó los 4.5 grados centígrados. Se calcula que René estuvo nueve horas depreciado en el suelo, hasta que, a las 6:30 de la mañana, un buen samaritano, un indigente, lo encontró y fue quien llamó a los servicios de emergencia, pero no hubo nada que hacer: un traumatismo craneoencefálico y una hipotermia avanzada habían acabado con su vida.

Un amigo de René, el periodista y escritor Michel Mompontet, escribió: “¿Tropezó?, ¿se desmayó? No lo sabemos. Lo que sabemos es que se cayó, aturdido, y no pudo volver a levantarse.

Salió a pasear al final de la tarde, se cayó y nadie le ayudó a levantarse. Cuando llegó la ambulancia, alertados por un sintecho, debían ser las 6:30 de la mañana; lo trasladaron al hospital con hipotermia extrema y no pudo ser reanimado. Demasiado tarde, demasiado frío, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Lo que dice de nosotros este trágico final, sobre nuestro comportamiento y nuestra solidaridad con el prójimo, es algo totalmente espantoso”.

Cabe mencionar que el lugar donde René estuvo tirado por horas, es una de las calles más transitadas de París, entre Les Halles y République ¿Cuántas personas pasaron a su lado? Nadie lo sabe.

Por su parte, la periodista española Dolors Massot sentenció: “La noticia habla mal de nosotros, de nuestra sociedad que se aparta de las personas. ¿Por miedo, por desconfianza, por indiferencia? Quién sabe. Pero, sea como sea, es una bofetada al estado del bienestar y a la Europa de las raíces cristianas porque esto no tiene nada de cristiano. Si Europa no estuviera olvidando sus raíces...”

Es cierto, esta realidad representa la fotografía de una sociedad que ha abandonado los valores humanos, deshumanizada, carente de una mínima empatía.

Qué ironía, René pasó su vida mirando a los demás a través de su lente y su último aliento aconteció, precisamente, ante la negación de la mirada humana de cientos de transeúntes que, enfermos de la lepra del alma, pasaron a su lado sin detenerse para tenderle una mano fraternal. Pero, nadie, absolutamente nadie, le prestó atención.

MÉXICO

Esta realidad está también presente en México, donde es común el abandono de los más frágiles, como lo son los ancianos y millones de las personas que “viven” en la soledad del abandono no solo de la sociedad, sino de sus propias familias. Miles de padres “huérfanos” de sus propios hijos.

Me temo que México ha dejado de sonreír, pues sus ciudades agonizan ante la imparable violencia que a todos atemoriza. En donde en muchos lugares sus habitantes se han contagiado de esa enfermedad que pega en el alma, y que normaliza el abandono de la mínima fraternidad para convivir en armonía.

Padecemos lepra en el alma porque la envidia, el gusto por consumir y la terrible competencia consumen lentamente nuestros corazones. Sufrimos de lepra porque no tenemos tiempo de ser y nos hemos conformado con parecer; porque encontramos necesario que alguien sufra más que nosotros para aprender a dar las gracias por lo que tenemos y por eso que no tenemos.

El virus de la lepra que deriva en soledad y desencuentro nos invade. Enfermedad que se acrecienta al desear los bienes del que vive al lado; porque no saciamos la sed del tener, y esa sed se acrecienta por ignorar que somos lo que no podemos comprar.

México sufre por una amenaza mayor que el COVID: diariamente está amenazado por la pandemia de la lepra que, deliberadamente, incubamos en nuestras propias almas; porque hemos olvidado dar, reír, rezar, leer, ver por los amigos, cuidar nuestras calles; por no tener el valor de exigir a las autoridades que ejerzan el poder respetando la Constitución y las leyes que de ella emanan; por evitar ser amables, por desoír las necesidades ajenas; porque hemos dejado que nuestras más profundas creencias sobre la familia sean atacadas, difamadas y devaluadas diariamente en los medios de comunicación.

Debido a que las relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil, las obviamos. Son marchitadas desde el máximo poder.

La ausencia de confianza, cotidianamente produce marginales niveles de participación social, lo que conduce a tener un sistema judicial ineficiente, invadido de impunidad y corrupción que sigue caracterizando al gobierno.

ENTONCES...

En las calles de México todos los días mueren muchos “Renés”, que son las personas olvidadas, los inmigrantes, los vulnerables a los que las miradas adiestradas tienden a obviar, por ello si deseamos recuperar a México, a la ciudad en la cual hemos enterrado a nuestros antepasados, es necesario aceptar la decadencia actual, para luchar incansablemente por la regeneración social y, el primer paso para lograrlo es vacunarnos contra la insensibilidad, la inmisericordia, la aporofobia, teniendo presente lo que cada uno de nosotros podemos hacer por nuestro prójimo..

Requerimos dejar de preguntarnos qué esperar del país, para cuestionarnos que espera el país de cada uno de nosotros. Tal vez, entonces, seremos realmente libres; tal vez así honraremos a todos aquellos que gestaron nuestra patria, a esas personas que ofrendaron su vida por el futuro de México.

Ante tanta desgracia, aún tengo la confianza de que nuestras almas sanarán, que la lepra desaparecerá; porque también, desde siempre, los humanos hemos sabido despertar y hacer de los obstáculos y del dolor motivos de solidaridad, generosidad y amor. ¿Qué nos queda? Darnos cuenta y actuar en consecuencia. Hacer de nuestra propia responsabilidad social un verbo.

Me queda claro, morir hoy en las calles de París, Francia, es lo mismo que morir en las insensibles, descarozadas y violentas calles de un país llamado México. Pero insisto: tengo esperanza.

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo

cgutierrez@tec.mx