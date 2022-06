MOS acerca a jóvenes a la ópera

En cambio, la pareja de marras no podrá decir lo mismo sobre nuestra elección de ópera de aquél día...

Una vez, cierta pareja con la que visitamos Milán, no podía creer que prefiriéramos ir a la Scala, que acompañarlos al restaurant para el que -sin preguntarnos- habían hecho reservación para 4.

“ No es habitual montar este tipo de óperas; el elenco es muy potente y hace referencias simbólicas hacia el imaginario colectivo ”, dijo Piñero .

Este esfuerzo del México Opera Studio es un ejemplo vivo de lo que se logra cuando el mecenazgo, filantropía, son auténticos.

Dicha asociación tiene más representaciones operísticas y de concierto que muchas entidades de gobiernos federal, estatal y municipal.

Me consta que cada vez que la gente de MOS y de agrupaciones como las del joven maestro Oscar Bacca, director de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, se acercan en busca de ayuda al gobierno estatal o a los municipales o a instancias público privadas como el “Festival de Santa Lucía”, les salen con que no tienen dinero para apoyarles.

1.- Entonces, ¿a dónde se van los recursos de las tesorerías federales, estatales y municipales?

2.- ¿Qué están haciendo las áreas de cultura de los gobiernos federal, estatales y municipales?

Un botón -negro por cierto- de muestra, es San Pedro Garza García, donde debido a un alcalde Miguel Treviño de Hoyos que no le entiende, no le sabe y no le interesa la cultura, despojó de todo tipo de apoyo a organizaciones como la del joven Bacca y se hacen rosca cuando asociaciones como MOS les piden ayuda.

Finalmente, el gobierno maneja recursos de nuestros impuestos y por más problemas mundanos que padezcamos, la cultura siempre será el alimento espiritual que permitirá al ser humano, levantarse y nutrir de ánimo a su espíritu.

La premisa de quienes hacen posible a MOS es que por encima de cualquier precepto de cualquier índole, está la proyección del talento de nuestros jóvenes para que -bien pertrechados- se abran paso en el difícil mundo artístico.

CAJÓN DE SASTRE

“Por lo pronto, aprestémonos a disfrutar a la “Madama Butterfly” y los dos días, porque aunque MOS está a todo lo que da, se necesita que de una vez por todas DETONEN las dependencias que se supone están para hacer semejante jale. Señoras y señores de la federación, de los gobiernos, de los municipios, que nuestros impuestos se pongan a jalar para cosa más allá del sostenimiento de burocracias más preocupadas por salvar sus pellejos”, remata la irreverente y claridosa de mi Gaby.