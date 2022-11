“Dadme una palanca, un punto de apoyo y moveré al mundo”. ¿De quién es la anterior frase y aforismo? No lo recuerdo y usted lo sabe, no tengo internet. Internet es mi cerebro por siempre, pero caray, qué le vamos hacer, hay días que no lo recuerdo todo. Pero el estado de la cuestión es el siguiente: el mundo se puede mover teniendo una buena palanca de por medio. El mundo cabe en la punta de un alfiler. ...