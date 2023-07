Son contadísimas las ocasiones que recuerdo haber escuchado esta palabra extraña, muy poco utilizada en el habla cotidiana: musicar. La primera vez que la oí fue en boca de mi maestro de análisis musical, cuando yo era un estudiante ensimismado en las conjeturas de la ejecución pianística.

Creo recordar que la mención de dicha palabra obedeció a un ejemplo de cómo algunos autores medievales (trovadores y troveros, minnesänger y meistersänger) ponían música a un texto poético. Confieso que en ese momento el estudio de la música medieval me parecía abstruso y hasta aburrido. Y no era para menos: las definiciones que los musicólogos le etiquetaron a la música de ese periodo histórico eran un quebradero de cabeza que me exigía una atención poco más que esmerada y una comprensión que apenas me alcanzaba para las piezas de piano en las que estaba ensimismado.

Era una época de mi vida en la que aún no leía poesía. Sabía poco de ella gracias a las clases que recibía de mi maestro de literatura en la secundaria: un anciano español- quizá hijo de un transterrado que huyó de la Guerra civil española- que hablaba de Lope de Vega, de Quevedo, de Garcilaso y Boscán con una vehemencia religiosa. A eso se reducía mi conocimiento de la poesía, en general. Me arrepiento de no haber aprovechado esas clases veladamente eruditas, llenas de amor por la poesía y la historia de la lengua española.

La lectura de poemas me entró por la música, a través de los poetas del romanticismo alemán: Heine, Eichendorff, Chamisso, Goethe, Nerval, etc. Schubert, Schumann, Liszt, Brahms, entre otros compositores, los leyeron con mucho entusiasmo y, enfebrecidos, musicaron la relación de la palabra y el sonido, de la poesía y la música (matrimoniaron, diría otro de mis maestros), creando el género musical más íntimo, más hondo, entre la imagen transfigurada por la palabra, y el sonido metamorfoseado por la imaginación: el Lied- palabra intraducible al español.

Ambos elementos, poesía y música, se imbrican, uniéndose en una íntima relación, indisoluble. Considero que no toda la poesía es susceptible de una relación de esta naturaleza con la música. Aquella, en sí, ya conlleva una carga de musicalidad- extraña, quizá, porque carece de las características de la melodía, hecha de intervalos y entonación musical- determinada por el ritmo y el pulso. Cuando la poesía es leída en voz alta otro elemento lo une a la música: la entonación de la voz que pronuncia el poema.

No soy compositor, por lo tanto, soy incapaz de musicar un poema, pero sí imagino y percibo la musicalidad de éste transfigurado por el sonido, por el influjo sonoro. Hace unos días escuché al poeta Fabio Morábito leer algunos de sus poemas incluidos en su último libro de poesía, A cada cual su cielo (Ediciones Era, 2022). Morábito, además de escritor, es músico. Lo fue por un tiempo y, según su confesión, la dejó definitivamente (no por ello ha dejado de ser músico, digo).

Pienso que esta es la razón por la que en su escritura poética hay una musicalidad inherente, patente, palpable, cantable. Toda ella está traspasada, preñada de sonidos, armonías y contrapuntos posibles, no solo por la multiplicidad de imágenes vaciadas en las palabras sino, también, por la plasticidad de todo su entramado sintáctico, hondamente rítmico. Hay una rica y abundante relación literaria-musical en la poesía en lengua castellana.

Acuden a mi mente Rafael Alberti, Luis Cernuda, Luis Alberto de Cuenca, entre otros muchos poetas españoles. En América Latina hay una cantidad ingente de bardos que han escrito poemas para musicar: César Vallejo, Nicolás Guillén, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, David Huerta, Eduardo Lizalde, Jaime Sabines, por mencionar a los de la vieja guardia. En la Coda del Atril de esta ocasión transcribiré un poema de Morábito, bello ejemplar para musicar:

CODA

Hay árboles que nacen para bosque

y otros que son un bosque sin saberlo.

El árbol ignora el bosque

y el bosque tal vez ignora el árbol,

lo único que sabemos es la raíz que escarba

y la rama que también escarba,

una en su cielo de barro,

la otra en su cielo de nube.

La vida es escarbar y a cada cual su cielo.

-Fabio Morábito, A cada cual su cielo (Ediciones Era, 2022).