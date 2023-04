Cuando estoy de buenas ceno botanas (mi versión de comida chatarra que incluye galletas de maíz o arroz, hummus, jocoque, aceitunas...) y vino tinto. Esta noche estoy de buenas y la cena me sabe a alivio y alegría. En estos días mi fe en la humanidad, siempre muy fuerte, se ha visto reafirmada. En Foro Amapola hemos tenido un par de eventos a beneficio, uno en apoyo a una asociación que recolectó más de 200 juguetes para repartir el Día del Niño, y otro en apoyo al hermano de una cantante que requiere atención médica.

Imagínense ustedes unas 12 agrupaciones musicales que donaron su talento y tiempo para que estos eventos se llevaran a cabo. Imagínense la energía de comunidad y amor que se reunió en los procesos. Esa es parte del propósito de Foro Amapola y de mi vida. Desde el comienzo de la pandemia, he sentido cada vez más imperativo y natural la opción de hacer comunidad y de vivir en torno a las necesidades de todos los cercanos.

He escuchado historias de tribus que trabajan en conjunto para que todos los miembros tengan vidas satisfactorias. Y creo que sabemos todos cómo formar tribus y pertenecer a una o a varias. He visto a familias y congregaciones apoyar a un chico discapacitado a lograr su sueño de presentarse en un escenario. También familias unirse para apoyar a atletas llegar a competir y ganar en países lejanos. He sido testigo de cómo músicos y luchadores se juntan para trabajar en favor de miembros de su comunidad que están librando batallas contra enfermedades cuyos efectos no se pueden predecir, y aún así se trabaja, se aplaude, se ríe, se agradece, y se aferra a la esperanza de que las cosas tomen rumbos que contemplamos positivos. Y de no ser así, seguiremos juntos, en nuestras tribus.

Esta noche agradezco a la vida el haberme puesto en un lugar donde participo en y recibo apoyos increíbles, inesperados, y más allá de toda expectativa. Deseo en este momento que el hermano, la novia del amigo, y el luchador encuentren paz y resultados favorables en sus procesos. Así sea.