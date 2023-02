“Si no desarrollas una cultura democrática, constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas”

Noam Chomsky

Desde finales del año pasado, prevalece en nuestro país un ambiente de polarización permanente, generada a todas luces, por la afrenta agresiva del gobierno federal ...