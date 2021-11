Nanopresupuestos

Un presupuesto es el cálculo anticipado de ingresos y gastos relacionados a una actividad económica, con una meta u objetivo a realizarse en un tiempo determinado. Herramienta de planificación que se usa en el ámbito personal, familiar, empresarial o administrativo (gobiernos o entidades públicas). Algunos hemos participado en la elaboración de uno, a nivel personal o laboral y prácticamente todos hemos sido afectados o tocados en cierta forma por presupuestos de los que en ocasiones sabemos poco o nada. Para quienes estudiamos economía, la primera lección que nos inculcan es que la ciencia económica estudia cómo familias, empresas y gobiernos planean y organizan recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. A final de cuentas, la vida es un gran presupuesto que se va partiendo en períodos, en proyectos. Ya sea una vacación o gastos de universidad, la ampliación de una fábrica o la gran obra de un sexenio, cada decisión lleva detrás un presupuesto (mal o bien hecho, mal o bien manejado) que sustenta el plan y sobre el que se espera recibir rendimientos, resultados o satisfacciones.

De pronto nos vemos envueltos en discusiones sobre el presupuesto para hacer un aeropuerto o una refinería, el que se asignará al Instituto Nacional Electoral año (igual al de este, por cierto), o el presupuesto que el congreso o cabildo de nuestro estado o ciudad aprobará para pagar deuda, hacer obras, contratar policías, poner alumbrado o drenaje. Nunca es suficiente y menos cuando el dinero es ajeno y el gobernante o administrador en turno tiene poca o nula experiencia o consideración por lo difícil que es conseguir el dinero, pero sí amplia capacidad para gastarlo como si se diera en árboles. Por eso tenemos gobiernos técnicamente quebrados (gracias, Profesor Moreira, en el caso de Coahuila), obras públicas que tardan el doble de tiempo y costo para completarse (tren México-Toluca), obras de relumbrón (Estela de Luz), y muchos otros ejemplos de antes y de hoy. La lección es que el dinero no alcanza, menos si se gasta sin entender primero de dónde viene. Aún así, seguimos exigiendo que los gobiernos hagan lo imposible con nada o casi nada. A nivel local, que es donde el ciudadano sufre a diario, nos gustaría tener calles de primera, escuelas bien hechas, alumbrado y transporte público, bomberos y policía. Todos exigimos, pero pocos están dispuestos a poner más; ni siquiera los que más tienen o ingresan. Hace una semana comentábamos en este espacio sobre el estudio del sistema tributario que publicó la ANEI (https://www.anei.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/11/Un-Sistema-Tributario-Eficiente-y-Equitativo.pdf) donde hablan de la urgente necesidad de que estados y municipios mejoren su recaudación para depender menos del gobierno federal. En particular, señala la ANEI, que los impuestos sobre la propiedad (prediales o “property taxes” en Estados Unidos) son muy bajos en niveles de un 0.3% del PIB, mientras que en Francia, Corea del Sur, y Estados Unidos son del 4%, 3.1% y 3% del PIB, respectivamente. ¿Cómo podemos aspirar a tener ciudades medianamente ordenadas y con servicios razonables si no existe presupuesto para hacerlo? En un sondeo aleatorio entre conocidos, confirmé que en el estrato más alto de valor de propiedades que pagan predial en un suburbio de Monterrey y en el de una ciudad mediana de Estados Unidos hay una diferencia de más de 10 veces. Es decir, alguien con una casa relativamente de lujo que tiene un valor de mercado de unos 100 pesos (por usar un índice) en Monterrey paga menos de una décima parte de lo que paga alguien que tiene una casa del mismo nivel y que vale unos 75 pesos en Estados Unidos. Estamos hablando de dueños de propiedades que están entre el 5 por ciento más rico de sus comunidades. Mientras la familia de Monterrey manda a sus hijos a escuela privada, la familia de Estados Unidos los manda a una escuela pública de primera. En Monterrey, una de las ciudades más ricas de México, el índice delictivo, el alumbrado, las calles, los servicios en general son mediocres, pero probablemente acordes a lo que su gobierno recauda y tiene en su presupuesto. Pagas poco, hay poco presupuesto, hay servicios pocos.

No se equivoca la ANEI en señalar que impuestos locales son una gran área de oportunidad para mejorar presupuestos, aumentar calidad de vida y reducir dependencia del centralismo fiscal. Debería llamar la atención que McAllen, Texas, tenga un presupuesto de 519 millones de dólares con 145 mil habitantes o que San Antonio, Texas, ronde los 3 mil 100 millones con 1.45 millones de habitantes, mientras Saltillo presupuesta unos 142 millones de dólares para 810 mil habitantes o Monterrey 309 millones para 1.1 millones de habitantes.

