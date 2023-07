Necesitamos descentralizar el poder

Si no les toca, no se quejen, ya les tocó una época buena.

Entrego hoy esta recopilación que he realizado a través de los medios referidos anteriormente. Recomiendo leer las primeras 8 partes. ¡Arre!

Si el poder sigue concentrado en gobierno y religión, malo el cuento

Lo que necesitamos para que nos vaya bien es descentralizar el poder. Necesitamos acabar con el poder de los gobernantes y de los religiosos.

Si al revés de eso concentramos el poder, las cosas se van a descomponer.

Y si lo concentramos en una sola persona, el asunto va a ser peor, porque cuando una sola persona decide, lo hace mal, en cualquier caso.

Y si además esa persona tiene todo el poder, va a decidir peor.

Porque cuando alguien tiene todo el poder en lo único que piensa es en NO perder el poder.

Nada de que primero, los pobres, el desarrollo, no señor, nada de eso.

En lo único en que piensa el viejito éste es en “yo no me voy”. Y está viendo cómo le hace para no irse. Es capaz de amarrarse a la silla.

Cuando trabajé con él hace 27 años, no tenía dónde caerse muerto. A mí me llevó con el Cuauhtémoc Cárdenas en septiembre de 1996.