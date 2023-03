Hay un meme de una niña en chamarra de cuero negro y lentes de sol, cabello recogido en una coleta, muy al estilo de los 50. Su gesto de hombros encogidos y manos hacia adelante dice, “¿Y?” El meme dice, ¿Qué haces cuando ya no puedes más? La niña contesta, “Yo siempre puedo, perro.”

Cuando vi este meme decidí comprar una chamarra de cuero negro. Terminé con una roja. Y hoy cuestiono si siempre puedo. Hace años sabía que siempre podría con todo, según yo. Sigo en lo mismo. Sí puedo con todo, solamente de diferente manera.

Hoy no ando de un lado a otro. No hay falla, mi consultorio está en casa. No es para no salir, sino para construir un hogar para mí, un lugar donde vivir sola, con la compañía de amigos y parejas y amantes y clientes y... Entonces mi vida es aquí. Llegó la pandemia y no me encerré de manera definitiva, pero sí entré en modo supervivencia. Y como muchos, creo que no he salido. Sigo, trabajando horas extras, aceptando nuevos clientes en automático, llenando la agenda. Incluso he convertido la diversión en trabajo. Foro Amapola es gozo y mucho trabajo en un solo paquete.