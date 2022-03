Ni siquiera el gato de un tirano

Una guerra es un germen que se sostiene por las ficciones para mantenerse en un sitio o para invadir otro. Y en el mar de las redes sociales, hoy se plantea la urgencia de tomar una postura: o estás a favor o en contra de alguno de los dos países visibles que participan en del actual conflicto bélico. Estos mensajes dejados en las trucadas y turbulentas aguas cibernéticas, dejan ver que quienes manejan países, armas, economía y los medios de comunicación, buscan ya no la preservación de la paz, sino del conflicto, creando así la ficción de buenos y malos, cuando lo que hay, es hambre de control en quienes participan en este enfrentamiento bélico.

Jamás estaría calificada para formar parte de un ejército, por mucho que en este momento existan loas a él. Recuerdo en mi infancia, ver a niños a quienes les regalaban soldados de plástico verde en Navidad. Desde este juego, comienza creo, la alienación para que posteriormente, cuando se llame a realizar el servicio militar o se solicite participar en la guerra, el golpe sea menos doloroso, el miedo tamizado por la idea del héroe, aún y cuando sean piezas de un ajedrez sangriento.

Estados Unidos y Rusia poseen armamento nuclear para acabar con la vida humana y de otras especies. Ya hay puntos asignados en distintas ciudades del planeta. Esa es la aterradora lógica de la guerra. Es el armamento nuclear lo que hoy pone en vilo al mundo.

Se me ha instado a tomar partido, algo que desestimo pues ambos países son los visibles, pero no los únicos; como en las riñas de barrio, hay más participantes. Pero si se me insiste, por lo que me pronunciaría sería por la eliminación de armamentos nucleares, que hoy en minutos, pueden segar el rostro del mundo que conocemos.

Por supuesto, no es simple borrar armas nucleares y la terrible obligación que significa para muchos hombres y algunas mujeres, ir a combatir. Pero vuelvo a Reiner Maria Remarque, que para eso está el arte y la literatura: que se vayan a la guerra los líderes y los empresarios oligarcas que azuzan este modelo. Que en ellos nazca y que en ellos muera la disputa. Sin embargo, se esgrime el argumento adulto de defensa de modelos ideológicos y económicos, porque son los que “mueven” al mundo. En este contexto ser adulto me da vergüenza.

La palabra guerra proviene del germánico “werra” y se traduce como desorden o pelea. Esta palabra dio origen a war, en inglés. Y en la Tierra ¿dónde se encuentran los más peligrosos nodos armamentistas? Tenemos en primer lugar a China, luego a Estados Unidos, le sigue la Federación Rusa y posteriormente, India, Francia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y Alemania.

Ahora veamos cuáles estructuras políticas siguen en su afán colonialista. Así entre los países que mantienen intervención en otros territorios, tenemos a Reino Unido con presencia en Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Las Malvinas, Turcas y Caicos, Santa Elena, Gibraltar y Pitcairn. A Francia en Nueva Caledonia y en la llamada Polinesia Francesa. A Estados Unidos con injerencia en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam y Samoa Americana (además de su presencia en Guantánamo, Cuba). A Nueva Zelanda en Tokelau. A España en el Sahara occidental y a Marruecos en la República Saharaui.

Como vemos hay un coctel muy peligroso y narrativas que mantienen un orden del mundo injusto. Hay más cosas por decir, pero prefiero celebrar el día de hoy recordando a Yevgueny Yevtushenko, con un fragmento del poema Me gustaría, que pertenece al poemario Adiós bandera roja: “En mi maldito universo amado / me gustaría / ser una hierba humilde, / nunca un Narciso delicado / que se besa / en el espejo. / Me gustaría ser / cualquiera de las criaturas de Dios, / incluso la última hiena sarnosa, / pero nunca un tirano, / ni siquiera el gato de un tirano. / Me gustaría / reencarnar como hombre / en cualquier imagen: / víctima de una cárcel de tortura, / un niño vagabundo en los tugurios de Hong Kong, / un esqueleto viviente en Bangladesh, / un pordiosero sagrado en el Tíbet, / un negro de Ciudad del Cabo, / pero nunca encarnar / la imagen de Rambo”.