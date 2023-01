San Antonio, Tx.

Les platico:

En mi reciente recorrido por las principales zonas de conflicto en el Perú tras ser apresado el ex presidente Pedro Castillo, un grupo de empresarios de Puno me preguntó a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, por qué la I.P. mexicana no apoya a sus colegas incas en la lucha contra el vandalismo desatado por terroristas que piden la renuncia en masa del Congreso ...