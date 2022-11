Yo no soy hombre de cuentas: soy de cuentos. Me gusta el cuento, la verdad, y le estoy muy agradecido, pues vivo de él. Me gusta escuchar cuentos, y me gusta contarlos. De niño, más que los cuentos escritos por Perrault, Andersen o Grimm me embelesaban los cuentos que oía en labios de las criadas o de los campesinos. Esos cuentos no son de hadas, sino de Hades, pues hablan de espantos, duendes y otras ...