Les platico:

- Quieren apartarnos de los valores que nos definen y hacen mexicanos.

- Quieren intimidarnos, atemorizarnos, aterrorizarnos.

- Deberían saber que eligieron al país equivocado para hacerlo.

¡No aquí en México!

¡No aquí en México!

¡Si antes lo permitimos por abulia, comodidad y oprobiante dejadez, ya no!

A este gobierno, ya no se lo debemos permitir, porque los de la 4T están ebrios de poder.

No llenan.

Ya nos lo advirtió su líder en el Zócalo pletórico de acarreados obnubilados, incluyendo a los de los corrales VIP: haga lo que haga la oposición, no volverá más al poder.

Y en esa amenaza que le siguen festejando sus focas aplaudidoras, se está llevando entre las pezuñas la dignidad y la separación de poderes, que es donde se fragua nuestra real soberanía.

No hay más poder en México que él, esa es su proclama.

Y no lo hay porque tiene en un puño al Legislativo; en la mira a la Suprema Corte y plagado de inútiles, como él, al Ejecutivo.

¿Y LA IP?

Mientras tanto, el otrora contrapeso que representaban los empresarios de antes, está perdido.

Dilapidan la dignidad de sus marcas poniéndolas en los calzones del Canelo Alvarez y en la placa con que adornan la fachada de la casa del chino XXX, que le compraron al presidente para quedar bien con él.

Se perdió el equilibro de poderes en la comodidad de los herederos de 2a, 3a. y hasta 4a. generación de empresarios que le tienen miedo a este presidente. Me aterró escucharle ayer a un líder moral de la IP tapatía, que le tiene miedo a López Obrador.

“Esto que me dices, por favor, no lo digas más, que no te escuchen otros, porque eres un símbolo y los vas a alejar de la lucha”, le pedí.

Y le repliqué: “este presidente no es el que arrancó en el 2018. Le quedan los meses más difíciles de su periodo, porque sus mismos allegados lo van a traicionar y él lo sabe”.

También le dije que el poder de Andrés Manuel irá menguando más cada día. “No le tengas miedo”, pero sí se lo tiene.

Y si a un empresario de polendas le sucede esto, ¿qué les deja a los humildes mortales? Esta es una de las desgracias de México:

El oscurantismo, el medievo en que viven las mentes de quienes tienen el poder económico.

Con esta miseria de empresarios, con su egoísmo para no ver más allá de sus cuentas bancarias, se acabó el equilibrio de poderes.

ENTONCES, HOY DETONO LO SIGUIENTE:

A pesar de ellos, a pesar de las escuálidas filas del lopezobradorismo -que no morenismo- y desde esta irreverente trinchera -la mía- les auguro y aseguro que dentro de poco más de un año, estaremos aquí alentando con todo nuestro poder ciudadano, al XXX presidente de México, que -por supuesto- no será de Morena ni de ninguno de sus partidos rémoras.

¡Sépanlo! ¡No tengan duda!

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ.

“Que así sea”, remata la irreverente de mi Gaby.