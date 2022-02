No es caridad: Invertir en desarrollo en el mundo post-pandemia

No sé ustedes, pero cada vez siento más cerca la nueva normalidad. Hace unos días un amigo me dijo algo que me hizo todo el sentido: “En enero del 2021 todos tenían COVID, como ahora, pero corríamos a buscar tanques de oxígenos y pedir favores para acceder a camas en hospitales; hoy muchas personas tienen COVID-19, pero solo están encerrados en sus casas y mandamos comida”.

Cuando lo ponemos en perspectiva, tiene toda la razón. Las redes sociales inundaron todo el mes, memes que si no tenías una amiga, amigo o familiar con COVID estabas solo en el mundo, porque así fue. Al parecer, vamos de salida. Pero, ¿qué sigue? El mundo ya cambió, muchas empresas nos re-inventamos y salimos adelante, pero muchas otras no lo lograron. Las tasas de desempleo son una fotografía perfecta para entender la magnitud del problema, que se ve hoy en la inflación, es decir, las cosas son más caras (mucho más) de lo que eran el año pasado y los sueldos no suben, ni subirán. Ojo, eso no es culpa entera de las empresas, no suben porque no tienen liquidez, flujo de efectivo y hacen grandes esfuerzos para mantener a su nómina.

Los expertos hablan ya de una crisis económica estilo la que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, sin hacer un análisis profundo, básicamente lo qué está pasando es que el mundo aún no se termina de acomodar en términos económicos y se habla de un estancamiento en muchos sectores que es lo que está produciendo escasez.

Entonces, ¿qué se puede hacer?, ¿cómo le haremos para que a todas y todos nos alcance?

Diferentes programas de asistencia han ayudado a mitigar los efectos: entregas de despensas, de ropa y abrigo, pero no hay dinero que alcance para solucionar el problema de manera permanente.

Tenemos que invertir en programas de desarrollo, de educación, de salud, de energía sostenible, de educación financiera, de tecnología, pero, sobre todo, de inclusión. ¿Por qué inclusión? Para no dejar a nadie atrás, la empatía es uno de los valores más básicos como humanidad y de los menos practicados hoy en día. Personas más incluyentes en el futuro nos ahorrará muchos problemas que hoy tenemos, desde la violencia y la inseguridad, hasta la deuda y los retos enormes que tenemos con el medio ambiente, por mencionar algunos. La inclusión y la empatía, no es “ponerse en los zapatos del otro” como normalmente se conoce, se trata de reconocer las diferencias y los talentos de las demás personas y darles su valor.

Muchas personas piensan que “ayudando” entregando despensas, o regalando lo que les sobra, cumplen su “cuota” de ayudar al prójimo, por decirlo de alguna forma. Hoy lo que les quiero decir: No es caridad.

Cuando se pide apoyo al tercer sector o programas de filantropía, normalmente se habla de caridad. La caridad por definición es la ayuda práctica a personas sin hogar. Y eso no es inversión en desarrollo. Apostar porque las personas pensemos y hagamos las cosas de manera diferente es lo que realmente va a producir los cambios permanentes que todas y todos anhelamos: sociedades más justas, inclusivas, reciprocas, sostenibles.

Tenemos que entender que el desarrollo produce más desarrollo y riqueza para todas y todas. Es un círculo virtuoso en donde cabemos todas las personas, sin importar nuestra religión, color de piel, talentos, género, etc. Así que enamórate de una causa, hazla parte de tus actividades, adóptala y apuesta por el desarrollo de una vez por todas; te darás cuenta de que eso se te devolverá con creces en todos los sentidos: social y económico. No es caridad, es tu chamba de #CiudadanodeTiempoCompleto.

El mundo cambió. ¿Tú cambiaste?