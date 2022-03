¿Qué haces cuando ya no hay nada que se puede hacer? ¿Cuando te han dicho, “Eso no se va a poder”, tantas veces y a tantas opciones? ¿Cuando te dicen que “la gente” no va a aceptar ciertas cosas, que no hay colaboración, que a nadie le importa lo que intentas hacer? ¿Qué haces cuando lo que tienes planeado no es lo que “todos” hacen, lo que “todos” buscan? ¿Cómo hacerle cuando tu visión de las cosas vale la pena y lo sabes, pero necesitas ayuda y nadie entiende lo que estás pidiendo, sugiriendo, tramando? ¿Cuando todo aquél que escucha tus ideas interpreta a su manera y pinta tu trabajo de sus colores? ¿Cuando te dicen que sí a todo y luego te quitan hasta la última sílaba de tu discurso?

Pues, te adaptas. O no. Y si tu respuesta es “no”, pues luchas y aun así tendrás que adaptarte, de una manera o de otra, hasta cierto grado.

Sostener una visión no es nada fácil. Hay momentos en que lo más sano y adecuado es soltar, abandonar el barco y dejar que se hunda. Lo he hecho y es un gran alivio. “Olvídalo”. Una palabra que se dice justo antes de servirse una buena copa de vino tinto, o mezcal. “Renuncio”. Sabia actitud ante lo que ya cuesta más de lo que uno tiene para pagar. “Ya no”. Anuncio apropiado que en ocasiones devuelve hasta la dignidad. “A la chingada”. Mantra mexicano multiusos que alivia hasta tensiones corporales.

Pues, no. No estamos listos para eso aún. Un empujón más, probablemente uno de muchos más. Pero va. A adaptarnos. Sonreímos y guiñamos el ojo, sabiendo que encontraremos aun un par de ases en las mangas.