No hay evidencia que destruya a una creencia

Esto es un asunto de cuentos.

Y los cuentos son los que aprendimos siendo niños.

Entonces, la solución es muy simple: hay que matarlo.

Parece broma. No lo es.

En toda la historia, hasta hace muy poquito tiempo, esa era la solución.

Porque si yo creo en un dios y aquél cree en otro, si yo no lo mato, me va a matar él.

Por eso es tan difícil el funcionamiento de la humanidad.

No es porque seamos tontos, sino que el asunto de las creencias no se resuelve platicando.

Esquema dual para la toma de decisiones

Así las cosas, todos los seres humanos funcionamos con dos formas o sistemas distintos de pensamiento. El sistema dual para la toma de decisiones.

1. La que tiene qué ver con las emociones (lo que está bien y lo que está mal).

2. Lo relacionado con la razón (el conocimiento).

El sistema 1 es bien bonito: rápido, intuitivo, creativo, emocional.

El 2 es lento, lógico, racional, realista, costoso. Requiere condiciones especiales.

De estos, el que los humanos traemos de fábrica es el 1 y es el que compartimos con los animales. Con ese decidimos todo.

Pensar, duele. Si nunca nos ha dolido es porque no lo hemos utilizado.

Y si alguna vez lo usamos, nos vamos a volver al 1, por comodidad y para evitar el dolor.

Hay tres razones por las cuales regresamos de golpe al sistema 1:

1. Cuando enfrentamos una situación extrema, una amenaza. Si de pronto se nos aparece un tigre, ¿a poco nos vamos a poner a pensar, de dónde salió el tigre? ¡N´ombre, córrele! O si nos encontramos a un ratero no nos vamos a poner a elucubrar, y éste ¿por qué es ratero? ¿Acaso su mamá no lo quería o lo golpeaban de chiquito? No importa, córrele, luego piensas.

2. Cuando enfrentamos disonancias cognitivas. Esta es la forma elegante de decir que ya no entendemos nada. Que lo que ocurre en la realidad y lo que pensamos es tan distinto, que ya para que me pongo a pensar.

3. Cuando tenemos una avalancha de información. Hay tanta información que no la podemos procesar. Entonces, con ese exceso informativo, ¿para qué pienso?

Todas las transformaciones sociales ocurridas en la historia humana se debieron a las dos primeras razones.

La amenaza externa modificó a todas las sociedades humanas hasta el año 1500.

El cambio climático

El que hoy estamos enfrentando es distinto al de aquellos años porque en este tenemos parte de la culpa y deberíamos hacer lo posible por evitarlo.

Pero, el cambio climático ocurre de manera natural.

Cada 1,000 o 1,500 años ocurre un fenómeno de cambio climático que destruye por completo a las sociedades existentes y son reemplazadas por cosas distintas.

Esto ocurrió en el año 5900 antes de Cristo, en el 3900 AC, en el 2200, en el 1200 y el 600 DC.

Pero a partir del año 1500, todas las transformaciones sociales que hemos vivido son producto de la disonancia cognitiva.

Resumen:

Para poder vivir juntos necesitamos tener la misma moral. La misma idea de qué está bien y qué está mal.

Tecnología comunicacional

Y para que esto ocurra, necesitamos compartir el mismo cuento, la misma historia.

Si se presenta un cambio en la tecnología comunicacional, esos cuentos tienen que cambiar.

Y si este cambio no se da y ocurre un momento de sorpresa, de estupor, la sociedad entera entra en un estado de miedo irracional, de cerrazón y entonces se regresa al sistema 1, al que prioriza a la intuición por encima de la razón.

Esto es: vuelve al espacio del miedo y de la irracionalidad, y la sociedad tarda décadas o siglos en serenarse para construir una sociedad próspera, exitosa, en la cual hay crecimiento, democracia.

Y todo esto permanece hasta que se vuelve a presentar un cambio en la tecnología comunicacional.

Cajón de sastre

“Analizando lo que ocurre en el ámbito político, creo que el petardo de Xóchitl Gálvez está relacionado con la renuncia masiva de los legisladores al PRI. Sigo creyendo que Xóchitl no va a llegar más allá -si acaso- del acopio de las 150,000 firmas que necesita para seguir con este cuento. Se va a topar con dos gallos que van a las finales: Enrique de la Madrid y Santiago Creel. Al ser bajada, aparecerán los ex priyistas Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Avila y los demás, convertidos en una nueva opción política que le competirá en eso de la esquiroleada al MC de Dante Delgado, para hacerle frente a Morena y a sus rémoras del PT y del Verde. No me llamo Inés, pero a lo mejor por ahí mero es”, remata la irreverente de mi Gaby.