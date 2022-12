Escribo estas líneas el sábado 26 de noviembre. No pienso modificar una sola letra ya capturado este texto. Es intrascendente si México sigue o no en el Mundial. Lo empecé en mi libreta por la mañana, mientras esperaba un cliente en un restaurante de Monterrey para venderle un lote de libros que me había solicitado. Ese día me fui muy temprano por aquello de la carretera y sus problemas eternos por ...