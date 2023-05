No soy dueña de la razón, pero me parece que vivimos envueltos en absurdos. Yo soy absurda. ¿Y tú?

Terminé mi anterior columna diciendo que no sé como responder ante lo absurdo. Lo absurdo se define como algo en contra de o contrario a la razón. Entonces, sin excepción, considerar algo como absurdo es un asunto subjetivo, porque, ¿de cuál razón estaremos hablando? Con el permiso de todos ustedes, voy a usar mi razón, simplemente porque no tengo otra en que basarme. Declararé anticipadamente que no me creo dueña de la razón, y aparte que puedo llegar a ser, en momentos, un ser impecablemente absurdo.

En la cocina de mi madre, para hacer una taza de café, tenías que sacar la taza de un gabinete (al lado izquierdo del fregadero en la parte superior), el café de otro gabinete (al lado izquierdo de la estufa en la parte superior), el azúcar de otro gabinete aún (al lado derecho del fregadero en la parte superior), y evidentemente la cuchara de un cajón junto al fregadero, debajo del gabinete donde estaba el azúcar. Ah, y la leche, pues en el refrigerador (un punto de congruencia en el proceso). Un día se me ocurrió preguntarle por qué tenía todo dispuesto así. Se enojó.

Mis hijos pescan mis absurdeces al vuelo y también me los hacen ver. A veces me río, a veces no. Creo que cuando me doy cuenta de lo absurda que puedo llegar a ser, me divierte.

Vivimos en un mundo absurdo. Asumimos sin preguntar y actuamos como si aquello que asumimos fuera la única verdad. Aún no somos capaces de ver personas y tenemos la necesidad de asignar y asignarnos etiquetas para mostrar nuestra afiliación a algún sector específica de una población de bípedos más que menos pensantes. Nos quejamos de no recibir de otros lo que necesitamos, pero no hemos sido capaces de pedirlo. Somos “adultos” que pedimos que otro “adulto” nos resuelva situaciones porque no sabemos cómo solucionar nuestro propio error, y no queremos encarar el hecho de que probablemente el error sí fue nuestro. Y seguimos queriendo que los demás nos lean la mente.

La lista de absurdos es larga. Mi lista de absurdos es larga. ¡Y eso que no he tocado temas como la política y la religión!