No soy tu amiga, ni tu hija, ni tu carnala, ni tu hermana. Háblame por mi nombre con confianza

Creo que en los últimos días he tendido un ataque de “brecha generacional” o algo que se le parece. Poco a poco me he ido acostumbrando a que las personas que despachan en lugares de comida rápida usen el término “amigo” para dirigirse al cliente. Lo considero ligeramente inapropiado. Pero en esta semana me he dado cuenta de que algunos de mis empleados y mis clientes usan los términos “hermano”, “carnal”, “amigo” para hablarse. Me parece extraordinariamente inapropiado.

Esta historia comenzó cuando un cliente, persona muy conocida en Saltillo, al preguntarme sobre los vinos que servíamos en Foro Amapola, se dirigió a mi usando la palabra “hija”. Por un momento olvidé que era cliente, o más bien aun siendo cliente no tendría por qué acostumbrarme a ese trato. Le contesté, “¿Hija? Número uno soy mayor que tú, y número dos no soy una mesera o chica a quien le hablarías así.” La verdad es que pienso que a una joven mesera se le debería extender el título de “señorita”. A un mesero, “joven” o “señor”.

¿Estoy equivocada? ¿Pido mucho? ¿Debo ser más tolerante? ¿Es aceptable este ajuste de vocabulario? Entre amigos claro, pero ¿en todos los lugares y ámbitos? Me pasa algo ambivalente con este tema. No me gusta que me hablen de “usted”. Me gusta que usen mi nombre de pila. Pero definitivamente no me agrada que me digan “amiga”, “hija”, “carnala”, ni nada similar. Decirme “señora” es perfectamente aceptable. “Doña” está bien, aunque sé que a muchas mujeres no nos agrada saber que ya pasamos a esa categoría. En verdad hasta el término “madre” me es aceptable, viniendo de las personas que lo usan en su cultura y para quienes es una señal de respeto.

Me acaba de recordar una publicación que, según Darwin, son los adaptables y flexibles que sobreviven, no los más fuertes ni los más inteligentes, y menos los más enojones e intolerantes. Creo que moriré joven defendiendo la manera en que mis empleados se dirigen a los clientes y cómo la gente se dirige a mí. No se sorprendan si algún día vuelvo a corregir a un cliente. Es probable que suceda.