No toda la ansiedad es mala

Todos nosotros hemos experimentado sentimientos de ansiedad alguna vez en nuestra vida. La ansiedad se puede definir como un sentimiento de inseguridad, nerviosismo, preocupación o hasta pánico por lo que puede ocurrir. Mientras el miedo es una emoción por la presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro que puede o está por suceder.

La ansiedad es una condición emocional que puede ser leve o intensa dependiendo de cada persona o situación. Un estado de ansiedad leve se caracteriza por nerviosismo o inquietud, pero una ansiedad más intensa puede llevar a la persona a un sentimiento de terror o pánico. Sin embargo, tener poca ansiedad nos ayuda a estar alerta, motivación y prepararnos para enfrentar retos o situaciones difíciles. Una ansiedad moderada puede ser un motor para actuar y nos impulsa a lograr nuestras metas. A continuación, explicaré algunas de sus ventajas.

1.- Motivación. Mientras una ansiedad intensa nos produce parálisis y serios problemas de salud, una menor puede motivarnos a enfrentar desafíos con esfuerzo. Muchos atletas experimentan algo de ansiedad para mejorar sus rendimientos en los deportes que practican. Varios estudios de la neurociencia demuestran que el hombre, a diferencia de la mujer, tiene mejor desempeño en sus tareas cuando está en situaciones de presión. Una ansiedad moderada les ayuda a concentrarse en sus proyectos y terminarlos.

2.- Resiliencia. Enfrentarse a situaciones de estrés y ansiedad nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y resiliencia para enfrentarnos con éxito a nuevas dificultades. La ansiedad nos ayuda a fortalecer nuestra resiliencia (capacidad de salir adelante a pesar de los fracasos) para enfrentar desafíos cada vez más difíciles.

3.- Cautelosos. La ansiedad nos hace más precavidos. Tener sentimientos de preocupación nos ayuda prever y tomar las medidas necesarias para no sufrir ningún tipo de daño. Hay varios estudios que nos demuestran que adolescentes con algo de ansiedad tienen menos riesgos de sufrir accidentes y tienen menos adicciones.

4.- Vivir más. En un estudio publicado en el año 2017 por la doctora Catharine R. Gale titulado: “When Is Higher Neuroticism Protective Against Death?” (¿Cuándo protege el neuroticismo superior contra la muerte?) se expone que las personas que presentan ciertos rasgos neuróticos, como personas que no pueden analizar fríamente su entorno y se queda dando vueltas en un círculo con cierta obsesión, son muy vigilantes de su salud y sus años de vida son mayores.

5.- Señales de alerta. Para quien padece una pequeña ansiedad sus mecanismos de defensa le advierten de situaciones de peligro y por consecuencia las evitan.

6.- Mayor empatía. La doctora Yasmin Tibi-Elhanany en el año 2011 publicó un artículo titulado “Social Cognition in Social Anxiety: First Evidence for Increased Empathic Abilities” (Cognición social en la ansiedad social: Primera evidencia en el aumento de habilidades empáticas) donde afirma que las personas que sufren sentimientos de ansiedad son personas más empáticas. La ansiedad los sensibilizada en el dolor ajeno y muestran mayor compasión.