No uso filtros. Bueno, sí, pero de esos que te ponen como vitral o con la paleta de colores de Renoir. No escondo arrugas y canas, ni nada de ese tipo. Tal vez otras cosas sí. Ya saben, como el miedo o el dolor.

Pienso que la vida es algo brutal (cruda). Para mí eso no significa que es desagradable o mala, solamente que “es”. La vida no nos pide permiso ni disculpas por las cosas que suceden, por sucesos naturales, ni por los resultados de algo que hemos hecho. Ayer escuché a alguien comentar que tal vez en su relación estaba pagando algún karma. No sé. Lo que sé es que la situación de vida de cada uno de nosotros tiene elementos agradables y no, todos sin filtro.

La Vida no tiene ninguna intención de presentarnos escenarios para castigar o premiar o enseñar. Es lo que es. Somos expertos en querer encontrarle significados a cada detalle que surge. “Se me ponchó una llanta. Seguramente no debía ir a ese lugar”. Se me ponchó una llanta porque descuidé las llantas o pasé por un clavo o por cualquier combinación de factores fortuitos. Me puse de mal humor porque se me ponchó la llanta y ahora puedo usar esa experiencia para observar cómo reacciono ante imprevistos o descuidos, tomar un paso en mi autoconocimiento.

No uso filtros. Pero solo comparto las fotos que me gustan. Y si alguien más me saca una foto, me reservo el derecho de veto de si se comparte o no. Sí reconozco que soy vanidosa. También reconozco que me gusta ser cruda, como veo la vida. ¡Ah! Un poco de autoconocimiento y proceso personal en algo tan simple.